El presidente francés, Emmanuel Macron, estima que al día de hoy Estados Unidos dejó de ser un mediador en el conflicto ucraniano, tras recuperar su estatus de país partidario de la ayuda a Kiev, indicó la televisión capitalina.

Después de reunirse con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, con quien rubricó acuerdos en varias esferas, incluida la defensa, Macron señaló que Estados Unidos firmó un acuerdo en ese sentido en la cumbre del Grupo de los Siete (G7), efectuada en el sur francés.

El documento en cuestión confirma la renuncia del país norteño de estatus como Estado neutral en la confrontación entre Moscú y Kiev, constató Macron, quien se recibió en el Palacio de Versalles a su similar estadounidense, Donald Trump, tras concluir la cita del G7.

Además, el mandatario galo subrayó que ahora la Casa Blanca apoya, “junto a nosotros, el suministro de ayuda militar a Kiev”, una opción en su momento descartada por Trump, quien desde su llegada a la Casa Blanca marcó un acercamiento con su similar ruso, Vladimir Putin.

Macron estimó que ello también implicaba un apoyo a la política de medidas punitivas unilaterales aplicadas por Occidente contra el gigante euroasiático.

En los últimos tiempos se constata un acercamiento de Estados Unidos a Europa en el tema de las sanciones a Moscú, indicó el canal BFMTV.

Antes, el jefe de Estado francés consideró que la Unión Europea tampoco podría ser un intermediario en la confrontación ucraniana, pues brinda ayuda material a Kiev, como el caso de los 90 mil millones de euros que aprobó de respaldo a la república exsoviética.

Desde Moscú, Putin denunció que las autoridades ucranianas tomaron como práctica el ataque a la infraestructura civil, como el caso de ómnibus cargados de menores, edificios de vivienda o refinerías, para supuestamente tener una mejor posición en futuras negociaciones.

El mandatario ruso señaló que ninguna de esas acciones cambiaría lo que sucede realmente en el terreno, donde, afirmó, avanzan las tropas rusas.

Como confirmación de las palabras de Macron, desde Washington el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, aclaró que lo visto en la cumbre de Putin y Trump en Anchorage, Alaska, fue una propuesta, en lugar de un acuerdo, sobre cómo tratar el tema ucraniano.

Rubio se refería así a los principios pactados en Alaska sobre la vía para una salida en el diferendo ucraniano.

En ese sentido, el asesor presidencial Yuri Ushakov afirmó que Rusia mantenía su apego a lo pactado en Anchorage, pero, al parecer, a la otra parte le fue imposible seguir por el camino conveniado.

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