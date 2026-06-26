Suben a 589 los muertos en Venezuela tras sismos, informó Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó hoy que el número de víctimas fatales por los sismos del pasado miércoles ascendió a 589 personas y dos mil 980 heridos, mientras se intensifican las labores de rescate.

Desde el puesto de comando de la Zona Operativa de Defensa Integral en el estado de La Guaira (norte), la región más afectada del país, ofreció un balance general de la situación y la nueva toma de decisiones que implicaron la militarización de la región.

Rodríguez reveló, además, del rescate con vida de decenas de venezolanos, lo cual “nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y seres queridos”, acotó.

La jefa de Estado aludió también a las 214 réplicas ocurridas después de los terremotos de 7,2 y 7,5 del miércoles que expresan y demuestran la actividad sísmica en el territorio.

Ambos fenómenos naturales remecieron varios de los estados del norte de la nación con graves afectaciones en la infraestructura de viviendas, comercios y otros, además de daños humanos.

“Vamos al rescate de las personas que están aún atrapadas bajo los escombros, en cuya labor nos encontramos sin descanso”, aseguró.

Se refirió a la importancia del despeje de la viabilidad que permitió a los rescatistas, organismos de seguridad ciudadana y efectivos militares desplazarse por toda la región guaireña, así como abordar aspectos logísticos como la distribución de alimentos y agua.

Rodríguez manifestó que están en un proceso de saturación de estos productos vitales para atender a la población.

Resaltó que en este contexto adoptaron la decisión de militarizar a La Guaira con el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus distintos componentes para atender “esta coyuntura tan dura”.

Por otro lado, agradeció a los motorizados que de manera espontánea ofrecieron su mecanismo de transporte para llevar a La Guaira alimentos y agua, y a los voluntarios que colaboran en expresión del “gran corazón de nuestro pueblo y la solidaridad”, apostilló.

En especial trasladó un reconocimiento a los rescatistas que están llegando de todos los estados del país para sumarse a las tareas de salvar con vida a las personas que se encontraban en edificios y viviendas colapsados.

Anunció que realiza un levantamiento económico de los comercios en las zonas más afectadas y sobre las acciones especiales con las familias a través del Sistema Patria para atender las necesidades más perentorias en estos momentos.

La dignataria encargada agradeció la solidaridad mundial con el pueblo y Gobierno bolivariano, expresada en mensajes, pero también con el envío de personal especializado e insumos vitales de países como Estados Unidos, República Dominicana, Suiza, México, Colombia, España, Barbados, entre otros, algunos ya operativos en el terreno.

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