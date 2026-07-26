Bayamo: La otra chispa del 26

Bayamo ocupó un lugar decisivo en la jornada del 26 de Julio de 1953, como parte de la acción simultánea concebida por la Generación del Centenario.

En la memoria colectiva cubana, el 26 de julio de 1953 remite casi de forma automática al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. Sin embargo, a unos kilómetros, en Bayamo, se desarrollaba una acción simultánea que, aunque menos conocida, formaba parte esencial del mismo diseño estratégico: el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes.



Lejos de ser un episodio secundario, esta operación estaba concebida como complemento directo del Moncada. Fidel Castro lo dejaría claro décadas después al afirmar que «el ataque al cuartel de Bayamo está indisolublemente vinculado a la concepción del plan del Moncada».

El objetivo era preciso: tomar la instalación militar, sublevar la ciudad y bloquear el avance de refuerzos enemigos hacia Santiago.



CUANDO FALLÓ LA SORPRESA



El plan original contemplaba una entrada sigilosa al cuartel con ayuda de un colaborador interno. Pero ese punto neurálgico se quebró. Elio Rosete, el único civil que conocía la maniobra, no cumplió su compromiso. Su ausencia trastocó el curso de los acontecimientos.



«Ese hombre, clave a la hora de la ejecución del ataque, no volvió», recordaría años después Agustín Díaz Cartaya.



Sin guía, el grupo de 25 jóvenes decidió avanzar por la parte trasera del cuartel en la madrugada. Allí ocurrió el incidente que desató el combate: el ruido de latas y desechos alertó a los centinelas.

El asaltante Ramiro Sánchez Domínguez describió el momento con crudeza: «Alguien preguntó: ¿Quién anda por ahí?, y en medio del nerviosismo uno de nosotros disparó y se armó la balacera».



El enfrentamiento fue breve y desigual. Armados en su mayoría con escopetas de caza, los insurgentes no pudieron sostener la ofensiva frente al fuego militar. «El tiroteo no duró más de 20 minutos», precisó Sánchez.



EL PLAN QUE PUDO CAMBIAR LA HISTORIA



Investigadores como Aldo Daniel Naranjo insisten en que aún quedan zonas poco exploradas de estos hechos. «No fue un simple tiroteo», advierte, al subrayar la necesidad de profundizar en detalles logísticos y decisiones tácticas.



De haberse mantenido el factor sorpresa, el cuartel —defendido por apenas una decena de soldados— pudo haber sido tomado. La operación incluía, además, la voladura de los puentes sobre el río Cauto, un movimiento que habría aislado estratégicamente el oriente cubano.



Bayamo no fue escogida al azar. Su condición de nodo de comunicaciones la convertía en pieza clave dentro del engranaje militar del plan revolucionario.



LA CIUDAD QUE PROTEGIÓ A LOS SUYOS



Tras el repliegue, comenzó una persecución feroz. La orden fue tajante: represalias inmediatas contra los participantes. Sin embargo, frente a la maquinaria represiva emergió una red silenciosa de solidaridad.

Familias bayamesas ofrecieron refugio, alimento y orientación a los jóvenes. Gracias a ese apoyo, muchos lograron evadir la captura.



Aldo Daniel Naranjo destaca que ese respaldo civil debe ocupar un lugar central en la narrativa: fue un acto colectivo de resistencia que salvó vidas en medio de la cacería.



SANGRE JOVEN

La represión dejó un saldo trágico: diez jóvenes asesinados tras los hechos. Las circunstancias de sus muertes evidencian la brutalidad del régimen.



El fotógrafo Rolando Avello Vidal, testigo involuntario, narró años después escenas estremecedoras: «Uno de los cadáveres tenía un hilillo de hormigas que le atravesaba la boca». En otro caso, observó «un puño semicerrado, con restos de tierra en su interior».



Sus testimonios sugieren ejecuciones extrajudiciales. «No habían caído en combate», concluiría.

Entre los caídos había una diversidad de oficios y edades. Pablo Agüero Guedes tenía apenas 17 años; Luciano Camejo, el mayor, contaba con 40. Todos compartían una misma convicción: enfrentar la dictadura de Batista.



UN CUARTEL, MÚLTIPLES MEMORIAS



El antiguo cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hoy Parque Museo Ñico López, resume capas de historia que trascienden 1953. Desde su origen como mansión colonial hasta su uso militar y posterior transformación en museo, el sitio condensa episodios de lucha y resistencia.



Allí se conservan objetos de los asaltantes, documentos, armas y testimonios gráficos que permiten reconstruir la dimensión humana de aquellos hechos.



La museóloga Elena Martínez resume el sentido histórico de la acción: aunque el objetivo militar no se logró, «sí se demostró la existencia de una vanguardia revolucionaria dispuesta a dar la vida».



UNA CHISPA INSEPARABLE



La acción de Bayamo no puede entenderse como un episodio aislado. Fue, en esencia, parte del mismo impulso que encendió el 26 de julio.



Más que un fracaso táctico, constituyó una señal política: la irrupción de una generación decidida a cambiar el rumbo del país. Como una chispa paralela —menos visible, pero igualmente intensa— contribuyó a encender el proceso que culminaría en 1959.



Fuentes consultadas:

Juventud Rebelde, “La otra chispa del Asalto”, 24 de julio de 2018.

Cubadebate, “Bayamo y el cuartel de la Patria (+ Fotos)”.

Granma, “La historia detrás de los muros del parque-museo Ñico López” .

Fidel Castro Ruz, discurso del 26 de julio de 1982 .

Juventud Rebelde, “Otra sangre generosa”.

Anaisis Hidalgo Rodríguez