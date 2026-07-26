La invencible resistencia de un pueblo

Con honor y hermoso simbolismo toda Granma y su heroico pueblo celebraron con espíritu de 26, el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.

Manzanillo, en la Plaza que lleva por nombre Celia Sánchez Manduley, la flor más autóctona de la Revolución, cerró la recordación, ratificando la invencible resistencia del pueblo granmense.

Aquí exhibió la fortaleza y estirpe revolucionarias, con protagonismo popular, puesta a prueba, bajo el fuego de un asfixiante bloqueo, cerco energético y medidas punitivas, los cuales no han podido, ni podrán rendirnos jamás.

Este pueblo no se arrodilla ni lo hará nunca, al contrario, siempre estará firme y dispuesto como lo viene demostrado en estas jornadas de esfuerzo y acciones para transformar, revivir el espíritu de combate y en defensa de nuestra nación, proclamaron los participantes de pie, al concluir el acto central.

Así, Granma en 26, convocada por la historia, crece con la obra de la Revolución, la que impulsan con las ideas de Martí y Fidel y que preservarán con la unidad, porque el Moncada es la Patria.

La Demajagua