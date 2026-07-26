La invencible resistencia de un pueblo

Con honor y hermoso simbolismo toda Granma y su heroico pueblo celebraron con espíritu de 26, el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.

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Manzanillo,  en la Plaza  que  lleva  por nombre Celia Sánchez Manduley, la flor  más autóctona de la  Revolución, cerró  la recordación, ratificando la invencible  resistencia  del pueblo granmense.

Aquí  exhibió  la fortaleza  y estirpe revolucionarias,  con protagonismo popular, puesta a prueba,  bajo  el fuego de un  asfixiante  bloqueo, cerco energético y medidas punitivas, los cuales  no han  podido, ni podrán rendirnos jamás.

Este pueblo no se arrodilla ni lo hará nunca, al contrario, siempre estará firme y dispuesto como lo  viene demostrado en estas jornadas de esfuerzo y acciones para transformar, revivir el espíritu de combate  y en  defensa  de nuestra nación, proclamaron los participantes de pie,  al  concluir el acto central.

Así, Granma en 26,  convocada por la historia, crece  con la obra de la Revolución, la que  impulsan con las ideas de Martí y Fidel y que preservarán con la unidad,  porque el Moncada es la Patria.

La Demajagua

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