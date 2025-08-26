Granma entre las provincias con más delitos sexuales de Cuba, según reporte oficial

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) ubicó a Granma entre las tres provincias con mayor cantidad de casos de violencia sexual juzgados en tribunales durante 2024.

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) ubicó a Granma entre las tres provincias con mayor cantidad de casos de violencia sexual juzgados en tribunales durante 2024. La provincia registró 21 casos, solo por detrás de La Habana (51) y Las Tunas (22).

El informe, publicado en el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, detalla que en Granma se juzgaron 11 casos de agresión sexual, lo que la sitúa como la segunda provincia con mayor incidencia de este delito específico. A nivel nacional, se procesaron 230 casos, de los cuales 120 fueron por agresión sexual y 110 por otros tipos de violencia sexual.

El grupo etario más afectado a nivel nacional es el de 20 a 24 años, con 122 víctimas, seguido por el de 15 a 17 años, con 70. La mayoría de los casos ocurrieron en zonas urbanas.

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Datos disponibles en: genero.onei.gob.cu

