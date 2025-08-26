Visita Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez sitios de interés en Granma

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se encuentra desarrollando un recorrido de trabajo en la provincia de Granma

Foto: Rafael Traba

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se encuentra desarrollando un recorrido de trabajo en la provincia de Granma este 26 de Agosto, donde sostuvo un intercambio con el campesino Víctor Ismael “Nene” Armas Labrada y visitó una instalación pecuaria.

La primera actividad se desarrolló en la finca Media Luna de la cooperativa de créditos y servicios Israel Oliva, en Bayamo. Durante el encuentro, el mandatario reconoció los resultados productivos del labriego, quien implementa un proyecto de 100 hectáreas de plátano macho con excelentes rendimientos.

Foto: Rafael Traba

La comitiva presidencial visitó la Lechería Bufalina #5, de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ernesto Che Guevara, perteneciente a la Empresa Agropecuaria Bayamo. El recorrido por el territorio continúa en desarrollo.

El Presidente está acompañado por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en la provincia, y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora, para evaluar diversos programas económicos y sociales.

