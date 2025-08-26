Presidente Díaz-Canel concluye visita en Parque de Ferias de Bayamo

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó su recorrido de trabajo a Bayamo con una visita por el Parque de Ferias de la ciudad.

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó su recorrido de trabajo a Bayamo con una visita por el Parque de Ferias de la ciudad, donde intercambió con directivos, trabajadores y familias que disfrutaban de las últimas jornadas del verano.

El mandatario elogió este proyecto recreativo que fue recuperado hace un año y que se ha convertido en un espacio de convergencia de opciones gastronómicas y culturales de los sectores estatal y no estatal. Díaz-Canel convocó a continuar potenciando iniciativas similares para el disfrute del pueblo.

La visita del Presidente incluyó también:

· Un intercambio con el campesino Víctor Ismael “Nene” Armas en la finca Media Luna

· Un recorrido por la Lechería Bufalina #5 de la Empresa Agropecuaria Bayamo

· Supervisión de programas productivos en la provincia

Fuente: Presidencia de Cuba

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma