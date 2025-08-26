Constata Presidente de la República recuperación del programa bufalino en la provincia de Granma

Interesado en la recuperación del programa bufalino, el Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la lechería número 5, de la Unidad Empresarial de Base, Ernesto Che Guevara, de Bayamo.

Al intercambiar con trabajadores y directivos de la entidad, subordinada a la Empresa Municipal Agropecuaria de la capital provincial, el mandatario se interesó por los resultados económico- productivos que alcanza el gremio en los últimos años.

Acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales en territorio granmense, Díaz-Canel conoció además sobre el destino de las producciones.

La leche obtenida aquí se procesa en una minindustria vinculada a un productor privado asociado a la empresa para la obtención de yogurt natural. Las perspectivas inmediatas es contar con una fábrica propia, teniendo en cuenta el incremento de leche que se pronostica a partir del mes de septiembre.

El presidente cubano valoró que recuperar la infraestructura es uno de los caminos hacia el desarrollo del programa ganadero. Así mismo insistió en la necesidad de multiplicar está iniciativa en todas las unidades del ramo.

El desarrollo del programa bufalino en Granma incluye además la producción de carne para su comercialización en moneda nacional y divisas.

Los ingresos provenientes de las ventas permitirá obtener insumos, mejorar las condiciones de trabajo e incrementar el salario de los trabajadores.

La recuperación de la lechería bufalina número 5, forma parte de la estrategia que se impulsa en la ciudad Monumento Nacional en busca de mejorar el programa ganadero.

