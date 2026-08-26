Cuba ante Dominicana hoy por bronce en Continental Norceca voleibol (f)

El equipo femenino de voleibol de Cuba enfrentará hoy al anfitrión República Dominicana, en el partido por la medalla de bronce del Campeonato Continental de Norceca, con sede en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias de Santo Domingo, donde Canadá y Estados Unidos buscarán el título.

Las cubanas y dominicanas ya fueron rivales en la fase de grupos, por el B, y las locales vencieron con pizarra de 3-0 (25-23, 25-17 y 25-22).

Ambas selecciones son dueñas de los boletos para el Campeonato Mundial, previsto para efectuarse del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027 en Estados Unidos y Canadá, y el torneo preolímpico, el 28 y 29 venideros en el mismo escenario dominicano, y con la mira en Los Ángeles 2028.

Este martes las cubanas perdieron en la semifinal en tres sets, en un partido que poco pudieron hacer frente a las líderes invictas del grupo A y favoritas canadienses, al caer con parciales de 19-25, 13-25 y 17-25, en una hora y seis minutos de accionar.

Según las estadísticas colectivas oficiales del encuentro, las norteñas estuvieron mejor en el ataque, 42 puntos por 28, el bloqueo, 8-2, y el servicio, 7-2, y entregaron un tanto menos por errores propios, 17-18.

Individualmente también se destacaron con Kiera Van Rik y Hilary Howe, máximas anotadoras del desafio con 14 tantos, apoyadas por Abagayle Guezen, 11, las únicas tres jugadores con dobles dígitos del encuentro, mientras que por las dirigidas por el brasileño Luizomar De Moura fue Regla De La Peña Gonzalez, con 8.

Este martes Estados Unidos derrotó a Dominicana 3-0 (25-19, 25-18 y 25-10) en el otro desafío de semifinal, victoria que le garantizó discutir hoy la corona con Canadá, mientras que a Dominicana, luchar por el bronce contra Cuba.

La cartelera de este miércoles se completa con los partidos por el quinto y séptimo lugares con accionar entre Puerto Rico y México, y Trinidad y Tobago y Costa Rica, en ese orden.

Las puertorriqueñas y mexicanas superaron 3-0 a las trinitarias y costarricenses, respectivamente, en el comienzo de la lucha por los puestos del quinto al octavo.

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