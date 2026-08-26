TV iraní difunde amenaza contra hijo de Trump y ofrece recompensa

La televisión estatal iraní difundió un contenido en el que se ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por asesinar a Barron Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, según informaciones publicadas hoy.

El material, emitido por el Canal 3 de la televisión estatal, incluía afirmaciones sobre la vida personal y los movimientos del joven, además de una amenaza directa contra su seguridad.

De acuerdo con el reporte, el programa atribuyó parte de esa información a una fuente que supuestamente habría tenido contacto privado con Barron Trump, aunque no se ofrecieron elementos independientes que permitieran verificar esa versión.

La emisión se produce en medio de una fuerte escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, marcada este año por enfrentamientos militares, sanciones económicas y disputas en torno a la seguridad del estrecho de Ormuz.

Medios iraníes habían difundido anteriormente contenidos similares con referencias a la primera dama estadounidense, Melania Trump, y a miembros de su familia.

Las tensiones entre Washington y Teherán aumentaron tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y las posteriores represalias iraníes contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región.

Aunque ambas partes alcanzaron posteriormente acuerdos parciales y mecanismos de desescalada, las diferencias sobre seguridad regional y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz continúan sin una solución definitiva.

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