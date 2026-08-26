Solidaridad y energía para Cuba desde Bilbao, País Vasco

La Semana Grande (Aste Nagusia) de Bilbao 2026, se desarrolla con importantes muestras de solidaridad y una campaña que busca recaudar fondos para enviar paneles solares a Cuba.

Así lo destacó hoy Cubainformación desde el País Vasco español, donde numerosos carteles adornan las jornadas “Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba”, visibles por las calles de la capital vizcaína y en las 27 txosnas que integran la Federación Bilboko Konpartsak.

Las 27 txosnas (casetas) muestran banderas cubanas y carteles relativos a la contienda, y visibilizan los números de cuentas a donde aportar ingresos durante la Semana Grande, que se extenderá hasta el 30 de agosto.

“Blokeo Genozida Gelditu” (parar el Bloqueo Genocida) es el lema de estas acciones, lideradas por las comparsas de Bilbao, grupos de raíz popular dedicados a hacer y vivir la fiesta en la urbe vasca.

La iniciativa está impulsada por Euskadi-Cuba, Euskal Herria-Kuba Ekimena, la plataforma internacionalista Hegoak y las asociaciones de la emigración cubana Sierra Maestra-Euskadi y Desembarco del Granma.

A tono con la solidaridad con Cuba también estuvo presente en el propio inicio de la Aste Nagusia la pregonera Onintza Enbeita, quien se refirió durante su intervención a la defensa de la libertad de los pueblos y mencionó expresamente a Cuba, Palestina y el Sáhara Occidental.

Enbeita reivindicó una fiesta abierta y libre y llamó a rechazar las agresiones contra las personas y los pueblos.

En este contexto, señaló que no se debe ir “contra la libertad de las personas ni de los pueblos, ni aquí, ni en Palestina, ni en Cuba, ni en el Sáhara Occidental”.

El dúo cubano D’Capricho, compuesto por las hermanas Danieuris y Daniellis Moya Ávila, realizó un concierto en el Euskalgune, dentro de su tradicional gira de verano por Euskal Herria.

La recaudación de fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de Cuba, es el centro de la nueva campaña impulsada desde Bilbao y todo el País Vasco en España.

La Demajagua