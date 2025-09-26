Cuba sigue invicta en Mundial Juvenil de Baseball5

Cuba derrotó hoy 2-0 a Surcorea en las canchas del Parque La Loma y avanzó invicta a los octavos de final del Campeonato Mundial Juvenil de Baseball5 que se disputa en la ciudad mexicana de Tepic.

Boris Luis Cabrera | Foto: WBSC

Los antillanos dominaron con marcadores de 15-0 y 12-2 a un elenco asiático que sigue sin estrenar victorias en el certamen, para sellar su tercer éxito consecutivo y asegurar la cima del grupo B.

En la jornada anterior los actuales campeones mundiales habían superado a Kenia y España, reafirmando su favoritismo como monarcas juveniles en Ankara 2023 y líderes del ranking absoluto de la disciplina.

El torneo otorga un único boleto directo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el Baseball5 debutará, y esta misma fecha abrirá los cruces de octavos, en los que Cuba enfrentará al conjunto de refugiados que representa a Siria.

