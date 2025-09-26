Dúo Diaz-Alayo ante Argentina hoy en Élite 16 Río de Janeiro

El dúo de Cuba, integrado por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, enfrentará hoy al binomio de los hermanos argentinos Tomás y Nicolás Copogroso en la ronda 18 del torneo Élite 16 del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa 2025, con sede hasta el domingo en Río de Janeiro, Brasil.

Carlos González Rego | Foto: Archivo de Granma

Luego de ganar 2-1 la dupla de Noruega Mol-Bertsen y perder 1-2 contra la pareja brasileña Junior Olivera-Diego Maríano Lanci, este viernes toparán con los Copogroso en busca del triunfo con la mira puesta en los cuartos de final.

Los cubanos y locales protagonizaron un reñido partido de invictos, en el cuadro principal del certamen en el grupo F con victoria para los brasileños con parciales de 18-21, 21-17 y 8-15, liderados por Oliveria, máximo anotador con 36 puntos, 21 en el ataque, nueve en el bloqueo y seis en el servicio.

Por Cuba sobresalió individualmente Alayo (20/14-4-2), apoyado por Díaz (13/13-0-0) seguido por Lanci (6/6-0-0), según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com.

Las estadísticas colectivas oficiales reflejan que los anfitriones estuvieron mejor en el bloqueo, nueve tantos por cuatro, el servicio (6-2), mientras que igualaron en el ataque (27-27) y entregaron un punto más por errores propios (13-12).

Recientemente, los discípulos de Francisco Álvarez Cirilo quedaron en el quinto lugar en la final del Campeonato de Rusia de Voleibol de Playa 2025, con sede en la ciudad de Anapa.

Díaz y Alayo, integrantes de la principal pareja de la mayor de las Antillas y olímpicos en París 2024, participaron en seis etapas del exigente certamen ruso en calidad de invitados.

Los pupilos de Álvarez Cutiño llegaron a Anapa luego de ganar la medallas de oro en la Copa Victoria, con escenario en Minsk, capital de Bielorrusia, que comparte la organización del certamen con Rusia.

El botín de los cubanos en el evento del gigante euroasiático fue de tres medallas doradas (Abierto de Moscú y de Bernaul, y en la fase en Isla de Sajalín), plata en la Copa Rusia y bronce en la etapa con sede en Nopvy Urengoy.

Este año el principal objetivo de los olímpicos de la Ciudad Luz es el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, previsto para efectuarse del 14 al 23 de noviembre, y para el que están clasificados por el ranking del orbe.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.