Prensa refleja inversiones arroceras vietnamitas en Cuba

El recorrido del embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, por inversiones de su país en el cultivo de arroz en las provincias de Sancti Spíritus (centro) y Granma (oriente) encuentran hoy destaque en la prensa nacional.

Bajo el título Provincia cubana favorece expansión de inversiones vietnamitas en cultivo de arroz, el periódico Nhan Dan (Pueblo) reflejó el viaje de Quang Long del 21 al 23 de octubre por ambos territorios.

El diplomático agradeció el apoyo de las autoridades de la provincia de Granma a las empresas vietnamitas que operan allí y expresó el deseo de que sigan respaldándolas para ampliar la superficie cultivada.

Destacó los esfuerzos de empresas vietnamitas por cumplir sus cometidos pese a las dificultades de Cuba para acceder a combustibles e insumos agrícolas, en alusión al cerco petrolero del gobierno de Estados Unidos como parte del recrudecimiento del bloqueo contra la isla.

Frente a esos obstáculos, dijo, amplían la cooperación en el cultivo del grano en Granma y Sancti Spíritus. Recientemente ya se suministró arroz a varias localidades cubanas, añadió citado por la publicación.

En Bayamo, el embajador se reunió con Yudelkis Ortiz, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista, y Yanetsy Terry, gobernadora de la provincia de Granma.

Tras agradecer el respaldo brindado a las empresas de su país, el embajador manifestó el interés de Vietnam en expandir las áreas de cultivo locales y propuso estudiar el establecimiento de un acuerdo de cooperación bilateral entre Granma y una localidad vietnamita.

Ortiz agradeció la contribución de las empresas vietnamitas a la seguridad alimentaria del territorio y aseguró que seguirán apoyándolas para que amplíen sus inversiones.

También instó a las empresas vietnamitas a invertir en otros sectores, como la ganadería, las actividades forestales y pesqueras y la industria de procesamiento.

La dirigente política invitó al embajador vietnamita a participar en las celebraciones por el aniversario 50 de la fundación de la provincia, previstas para noviembre.

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