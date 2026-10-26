Acogió Francia encuentro de cubanos residentes en Europa

Con la aprobación de una Declaración Final y la definición de una hoja de ruta para el trabajo conjunto hasta el próximo año, concluyó este último fin de semana en París el XVIII Encuentro Regional de Cubanos Residentes en Europa (ECRE).

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, delegados procedentes de cerca de 15 países europeos reafirmaron su compromiso con la soberanía, la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero, y el cerco energético impuesto por Estados Unidos, por la paz y el desarrollo y social de Cuba.

Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, declaró en el evento que se mantiene el acompañamiento permanente a la comunidad cubana residente en el exterior.

En el contexto del Festival cultural “Cuba va conmigo”, se entregó la Distinción “Por la Cultura Nacional” a la promotora cultural Carmen Mayans y al artista Lester Chio Alonso, ambos residentes en Francia.

Los paneles del encuentro abordaron el impacto del recrudecido bloqueo estadounidense y las transformaciones económicas y sociales implementadas en Cuba, así como las oportunidades de participación de los emigrados en el desarrollo del país.

La Declaración Final, aprobada por los participantes, reafirmó el compromiso con la Patria y la defensa de la Revolución, al tiempo que exigió a Estados Unidos el levantamiento del bloqueo y del cerco petrolero.

El texto reclamó además la exclusión inmediata de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y convocó a los gobiernos y pueblos del mundo a respaldar la resolución que se presentará el 28 de octubre en Naciones Unidas.

Este documento expresó apoyo a las transformaciones impulsadas por el Gobierno cubano, orientadas a potenciar la economía y construir una sociedad próspera y sostenible, sin renunciar al carácter socialista de la Revolución.

También ratificó el envío de medicamentos y alimentos a las familias en la Isla y el interés de los emigrados en participar en proyectos comunitarios.

La Declaración respaldó al líder actual de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz frente a las campañas de descrédito contra Cuba y llamó a fortalecer la unidad de las asociaciones de cubanos en Europa, transmitir la identidad cultural a las nuevas generaciones y ampliar las iniciativas solidarias.

El foro, celebrado en el año del centenario del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro, rindió homenaje a su legado en el acercamiento entre la emigración y la nación cubana, y convocó al XIX Encuentro Regional de Cubanos Residentes en Europa, previsto para 2027 en Suiza.

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