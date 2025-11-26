Escultor español Xavier Mascaró vuelve a Cuba con su arte

El escultor español Xavier Mascaró perfila hoy los detalles finales de una nueva exposición en Cuba, la cual será inaugurará el 4 de diciembre en el Museo Nacional de Bellas Artes, en esta capital.

Con el título Xavier Mascaró. Arqueología del presente, el artista presentará un conjunto de pinturas y esculturas fechadas entre 2014 y 2025, en la sala de exposiciones temporales del primer piso del Edificio de Arte Universal.

Según la página en Facebook de la institución, “reflexiones sobre la memoria y la tradición trascienden de las más de 30 piezas, certidumbres de su interés por alejarse de las narrativas históricas, para impugnar el conocimiento como configuración exclusiva del canon europeo y occidental”.

Considerado uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional, ha trasladado su arte a Francia, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia y Austria.

Mascaró, autor del Guardián, emplazado en la Avenida del Puerto habanero, concibe su obra a partir del estudio de culturas ancestrales y antiguas leyendas.

“Un pretexto que nos alerta sobre las distorsiones de ese concepto de belleza heredado durante años bajo el condicionamiento de patrones grecorromanos, concebidos para alimentar el fascismo cultural y mediático”, añade el director de la institución y curador de la muestra, Jorge Fernández.

Una decena de esculturas en hierro, cobre y aluminio conforman el conjunto, unido a más de veinte dibujos al acrílico sobre papel, cartón y tela.

Xavier Mascaró. Arqueología del presente permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026.

