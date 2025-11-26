Naufragio en Londres de Barcelona y Lamine Yamal

Tres duelos tuvieron un final feliz para el Chelsea, su éxito con goleada sobre el Barcelona 3-0, el brillo del brasileño Estevao y la figura eclipsada de Lamine Yamal.

Por Fausto Triana

Como en fútbol no hay lugar para el perdón, hoy los especialistas se regodean por la mala noche del Barça en el Stanford Bridge londinense, donde se vivió un auténtico naufragio ante el Chelsea, lejos del Támesis, en la Champions League.

Una mirada crítica con un plantel azulgrana incapaz de resistir la intensidad de los azules en todos los dominios.

Si bien es cierto que fue un autogol de Koundé a los 27 minutos, a centro rasante de Marc Cucurella, ya los ingleses avisaron antes con dos goles anulados.

Cucurella fue una de las estrellas anónimas del partido. Neutralizó a Yamal de forma contundente y el portento catalán de 18 años apenas hizo un disparo a puerta, débil y centrado.

Había otro duelo no escrito en el guion y se dio de maravillas. También de 18 años de edad, el talentoso atacante brasileño Estevao respondió con brillantez, al desmarcarse de dos rivales y anotar con un bombazo con pierna derecha a los 55 minutos.

Más hábil con la zurda, Estevao dio un recital en el encuentro y confirmó que Brasil ha encontrado a su nueva perla de cara a la Copa Mundial de 2026. Yamal, en cambio, no acaba de mostrar sus mejores virtudes tras una lesión.

Del choque, sin dudas la expulsión del central uruguayo Ronald Araujo, por doble amarilla, a los 44 minutos, condicionó el cotejo. La tercera diana de los ingleses llegó por remate a placer de Liam Delap a los 73.

Tampoco le fue bien al Villarreal, goleado por el Dortmund 0-4. Dos tantos de Guirassy, y otros dos de Adeyemi y Svenson fulminaron al submarino amarillo en suelo teutón.

Con cada vez menos posibilidades de avanzar en la competición, al Villarreal se le unió el Athletic de Bilbao, que debió conformarse con un empate sin goles con el Slavia Praga.

Le quedan dos cartuchos a España en la jornada de este miércoles en la Liga de Campeones de Europa, los colosos de Madrid. Los merengues se juegan más bien la credibilidad después de tres resbalones sucesivos.

El conjunto de Xabi Alonso, muy cuestionado por los medios, enfrenta al Olympiacos de Grecia, arrastando dos igualadas en el certamen español contra el Rayo Vallecano y el Elche, y una derrota ante el Liverpool en Champions.

Luego de un inicio incierto, el Atlético de Madrid busca recomponerse y en la liza española se mantiene cuarto en la tabla. Tiene cuentas pendientes en Europa y se enfrenta a duro contrincnate, el Inter de Milán, con la ventaja de hacerlo en sus predios del estadio Metropolitano.

La jornada tiene miradas puestas en dos partidos muy atractivos, Arsenal-Bayern Munich y PSG-Tottenham.

