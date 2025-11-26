Foro empresarial Cuba-Arabia Saudita promueve la cooperación

Un foro empresarial en esta capital, al que asistió una delegación encabezada por Mohammed Abdullah Alnaini, presidente del Consejo de Negocios Cuba- Arabia Saudita, sirvió para que empresarios y funcionarios de uno y otro país valoraran las oportunidades de cooperación conjunta.

En presencia de Antonio Luis Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba; y de Armando Vergara, director de África Norte y Medio Oriente de la Cancillería, el distinguido visitante destacó la invitación que el jefe de gobierno cubano les hizo para asistir a la XLI Feria Internacional de La Habana.

Subrayó cuán importante resulta que los empresarios sauditas se sientan motivados para invertir en la isla caribeña, por lo cual recabó explorar las oportunidades de negocios y de inversión acá.

Dijo que la reciente visita de Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y primer ministro, al Reino de Arabia Saudita, donde participó en el 9no. Foro Iniciativa Futuro de la Inversión, abrió las puertas para fomentar mayores vínculos económicos y comerciales.

Waleed Bin Abdulrahman Alhamoudi, embajador de la nación árabe en La Habana, rememoró momentos de la presencia de Marrero Cruz en su patria en octubre pasado, y la trascendencia de sus encuentros con el Príncipe Heredero Mohamed bin Salman y con representantes de la Federación Saudita de Cámaras de Comercio.

En el foro, celebrado en el Hotel Nacional, Javier Francisco Aguiar, viceministro de la Industria Alimentaria (Minal), transmitió un saludo del Primer ministro de la República a los empresarios de ese país que asisten a la Feria Internacional de La Habana.

El director de África Norte y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló como una motivación especial la celebración, en 2026, de los 70 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y Arabia Saudita.

Directivos y empresarios de una y otra nación expusieron los intereses y potencialidades de sus sectores para el desarrollo de la cooperación y la inversión extranjera, y se insistió en la importancia de que en lo adelante la mayor de Las Antillas esté representada en las ferias comerciales en Riad.

Por Cuba intervinieron los viceministros Yosvany Pupo Otero, de Comercio Interior; Javier Francisco Aguiar, del Minal; Antonio Amaury Medina, de la Construcción, y Telcel Albert González, de la Agricultura.

