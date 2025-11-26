Continúan en Guisa labores de recuperación

Deslizamientos e inundaciones dejaron más de una veintena de localidades incomunicadas en Guisa, Granma. Brigadas laboran para restablecer el acceso. El municipio, de producción cafetalera, reporta pérdidas de 30 mil latas de café. Se distribuyen materiales de construcción a grupos vulnerables y continúa la recolección del grano.

Los deslizamientos de tierras unido a las inundaciones dejaron más de una veintena de localidades incomunicadas en el municipio de Guisa en la provincia Granma.

A pesar del paso de los días aún no se restablecen muchos de estos caminos. En tanto brigadas locales y de la provincia de Las Tunas aún laboran para restablecer el acceso en lugares intricadnos.

Como parte de la recuperación del territorio distribuyen recursos a los grupos vulnerables, principalmente materiales de la construcción donados por ayuda internacional y gestión estatal.

Es Guisa un municipio montañoso c uya actividad fundamental recae en la producción cafetalera. Las pérdidas de unas 30 mil latas de café figuran entre los daños del huracán Melissa.

Sin embargo, continúa la recolección del grano donde la población de las zonas montañosas es protagonista.

La cooperación del pueblo y la labor gubernamental logran devolver paulatinamente la cotidianidad en las montañas de Granma.

Desde la cabecera municipal hasta la zona más intricada el huracán Melissa será solo un obstáculo impuesto por la naturaleza que el trabajo constate logra vencer.

Cheila Aguilera Riquenes