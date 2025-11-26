Se presenta nuevo proyecto cultural comunitario en comunidades afectadas por el Melissa

Un nuevo proyecto emerge en Granma ante la necesidad de acompañar a quienes lo perdieron todo, o casi todo, durante las inundaciones del huracán Melissa. La iniciativa lleva por nombre ¨Devolviendo la Esperanza¨ y junta a proyectos culturales diversos, trabajadores del sector privado e iniciativas comunitarias. Quienes lo integran se presentarán cada fin de semana en una comunidad diferente del municipio de Río Cauto.