Trabajadores del Enidio continúan reparaciones para garantizar zafra a pesar de daños de huracán

Ante los daños ocasionados por el huracán Melissa en el oriente cubano, los trabajadores de la Empresa Azucarera Enidio Díaz Machado, en el municipio de Campechuela, ejecutaron de inmediato un conjunto de acciones para reducir los perjuicios en las áreas claves de la fábrica.

Según Miguel Andino Osorio, administrador de la industria, los principales daños se concentraron en los techos de la casa de calderas, el área de cristalizadores, el taller de maquinado, la casa de bagazo y los almacenes de azúcar.

La reparación de estas cubiertas ya está en marcha, a cargo de dos brigadas de techeros debidamente certificadas. Hasta el momento, ya se encuentran en la fábrica unos 150 metros de techos y los elementos de sujeción necesarios para la reconstrucción.

Sin embargo, los efectos del evento meteorológico en el Sistema Electroenergético Nacional provocan inestabilidad en el suministro eléctrico a la industria. Esta situación obstaculiza el avance de las labores de reparación y ha llevado a posponer el inicio de la zafra azucarera para el próximo 15 de enero.

La ruta crítica de la reparación industrial se centra actualmente en el área de los molinos, donde debe completarse el montaje de las cuchillas centrales. Hasta el momento, las áreas de generación de vapor y de fabricación de azúcar son las que muestran un mayor avance.

Otra inversión significativa es la mesa alimentadora de bagazo, cuya conclusión permitirá reducir el tiempo perdido por roturas de los cargadores.

A pesar de las complejidades impuestas por la carencia de algunos recursos y el déficit de energía eléctrica, Andino Osorio afirmó que la voluntad de los azucareros del Enidio es producir unas 19 mil toneladas de azúcar.

Manuel Palomino

.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma