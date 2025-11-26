Cuba con Andy Granda para Grand Slam de Judo de Abu Dabi

Cuba estará en el Grand Slam (GS) de Abu Dabi de Judo con Andy Granda, de los más de 100 kilogramos (kg), importante participación para él en el cierre de 2025, primer año del actual ciclo olímpico que termina en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Andrés Taño González, comisionado nacional, informó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que Granda se encuentra ahora en Francia, donde cumple una base de entrenamiento por invitación y desde allí viajará este viernes hacia la sede del exigente certamen.

Taño había anunciado anteriormente a la ACN que se asistiría con cinco judocas –tres hombres y dos mujeres- y un entrenador, pero la realidad es que no fue posible y ahora adelantó que el matancero competirá en busca de sumar puntos para el ranking mundial (RM), listado en el que aparece en el noveno lugar, con tres mil 011 unidades.

En su propósito también tendrá en cuenta los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y los Panamericanos de Lima 2027.

Granda terminó en el quinto puesto –discutió bronce- en los Juegos Olímpicos de París 2024 y exhibe un buen botín de una medalla de oro mundial, tres títulos en Juegos Panamericanos, y cinco preseas doradas, dos plateadas y dos bronceadas en Campeonatos Panamericanos, sin descartar otros, incluso de primer nivel.

Según el sitio del GS, las acciones sobre los tatamis comenzarán el viernes 28, seguirán el sábado 29 y concluirán el domingo 30, jornada en la que estará Granda junto a otros 22 judocas de su división.

Los organizadores esperan a 390 judocas -233 hombres y 157 mujeres- de 53 países.

En el GS de Abu Dabi 2024, el matancero concluyó quinto -discutió el bronce-, al igual que en el de París 2024, tercero en el de Tashkent 2025 y campeón en el Campeonato Panamericano y Oceanía de Santiago de Chile 2025.

Taño también informó a la ACN que Cuba estará con 10 judocas de la categoría cadete en el Campeonato Internacional Batalla de las Ciudades, en Sochi-Rusia, del 6 al 14 de diciembre.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.