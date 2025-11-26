Anuncian torneo clasificatorio de ajedrez para Santo Domingo 2026

El ajedrez estará por segunda ocasión en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los países qe quieran llevar equipos a Santo Domingo 2026 ya tienen oficializada la convocatoria para el certamen eliminatorio.

La cita será los días 17 y 18 de enero venidero, están convocados 31 naciones de la región y, según lo divulgado en las redes sociales de Fide América, la justa otorgará 15 plazas en cada sexo.

Habrá que enfrentar un evento híbrido a 11 rondas por el sistema Suizo, con partidas a 10 minutos, más 10 segundos de incremento desde la primera jugada.

El hecho de que sea híbrido significa que los duelos se vivirán online, en esta ocasión por la plataforma digital Tornelo, pero todos los implicados por cada nación deberán reunirse en una sola sala con cámara para transmitir en vivo, y es obligatoria la presencia de un árbitro.

Este mismo formato se estrenó para la eliminatoria a la edición de San Salvador 2023 y los cubanos jugaron desde el Hotel Habana Libre, con todas las condiciones exigidas.

Ahora todavía no hay un local definido, así como tampoco la representación femenina; para conocer a las dos mujeres que estarán por Cuba habrá que esperar a la eliminatoria prevista para el día 2 de diciembre en la ciudad de Pinar del Río.

Debe repetirse el formato del certamen masculino, duelos rápidos y de Blitz; de acuerdo con confirmaciones de la comisión nacional, están invitadas las integrantes de la preselección nacional y tres juveniles de mejores resultados en la presente temporada: Jinela de la Caridad Rodríguez, Gretel Caballero y Lorena Beatriz Montejo.

Los hombres ya disfrutaron de su certamen clasificatorio y lograron los puestos el actual subcampeón nacional, Dylan Berdayes, y el juvenil Daniel Hidalgo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.