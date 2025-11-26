Saludan en Cuba Día del Economista y Contador

Autoridades de Cuba saludan hoy el Día del Economista y Contador, y reconocen el esfuerzo de los profesionales de estos sectores.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), felicitó en X a los economistas y contadores, y destacó que sin su importante labor es imposible alcanzar la prosperidad que el pueblo cubano merece.

Por su parte, el miembro del Buró Político del Comité Central del PCC y titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, congratuló en especial a quienes realizan estas profesiones en el Ministerio que dirige y en el servicio exterior.

En el año 1979 de eligió el 26 de noviembre como Día del Economista y Contador en Cuba, pues en esa fecha de 1959 Ernesto Guevara fue designado primer presidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba (BNC).

