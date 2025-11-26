Latinos en EEUU piensan que su situación empeoró con Trump

Economía e inmigración, que definieron el voto de los latinos en Estados Unidos en las elecciones de 2024, siguen siendo hoy las principales preocupaciones de ese grupo demográfico, que piensa que su situación empeoró.

Según las más recientes encuestas, los latinos en Estados Unidos perciben que su situación ha empeorado en los últimos 10 meses, bajo el Gobierno de Donald Trump.

Los dos nuevos sondeos, del Pew Research Center, arrojaron que el 70 por ciento de los latinos desaprueba cómo Trump maneja su presidencia, el 65 se opone a su política migratoria y el 61 considera que sus medidas económicas empeoraron su situación financiera.

El tanteo determinó que el 67 por ciento de los entrevistados tiene preocupaciones por el precio de los alimentos y bienes de consumo, y el 65 por ciento por los costos de las viviendas. Además, el 53 por ciento señala su preocupación por el precio de la gasolina y la energía, y el 50 por el problema que representa encontrar un empleo.

Los latinos, que son el segundo grupo étnico más grande del país y de mayor crecimiento, tienen inquietudes sobre economía e inmigración que podrían tener un importante impacto político.

De acuerdo con expertos, tales percepciones podrían tener una notable influencia entre el electorado, de cara a las elecciones de mirad de mandato de noviembre de 2026, donde se reconfigurará el Congreso.

Los republicanos intentarán retener el control de ambas cámaras (Senado y Cámara de Representantes), pero aumentar sus ajustadas mayorías.

Mientras que los demócratas buscarán recuperar el terreno perdido. En 2024, perdieron el Senado.

Trump prometió mejoras económicas desde el primer día de su retorno a la Casa Blanca, pero el 61 por ciento de los latinos considera que sus políticas han empeorado la situación.

El estudio arrojó que incluso entre los que apoyaron el republicano con su voto, incertidumbre sobre la economía persiste.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959