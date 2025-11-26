Cubanos residentes en Italia honran a Fidel Castro

Los cubanos residentes en Italia honraron la memoria del líder revolucionario Fidel Castro, en el noveno aniversario de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2016, con un acto en la ciudad de Iesi, señaló hoy una portavoz.

Olga Lídia Priel, vicecoordinadora general de las asociaciones de cubanos residentes en el centro y sur de Italia, señaló a Prensa Latina, que en ese evento los participantes resaltaron la trayectoria del legendario Comandante en Jefe, así como su legado como combatiente eterno a favor de las causas justas y por un mundo mejor.

La actividad tuvo lugar la víspera en la sede de la asociación Para un Príncipe Enano, en la citada localidad de la central región italiana de Las Marcas, ubicada entre los montes Apeninos y el mar Adriático, y reunió a nacionales de la Isla junto a representantes de agrupaciones italianas solidarias con ese país antillano.

Priel significó en su intervención el papel de Fidel en la lucha a favor de la igualdad de la mujer, e hizo referencia a que en esa jornada, en que también se celebró el Día Internacional contra la Violencia hacia las mismas, es importante resaltar como él siempre les dio un papel fundamental dentro de la Revolución en su país.

Frank Betancourt, cantautor cubano residente en Italia, destacó que Fidel fue capaz de hacer realidad las ideas del héroe nacional de Cuba, José Martí, principal inspirador del proceso revolucionario, en la construcción de una nueva sociedad con todos y para el bien de todos.

Como parte de esta actividad de recordación, se proyectó un video que resume la vida y obra de Fidel Castro, preparado por los nacionales de la Isla radicados en Italia, el cual fue presentado previamente durante el Encuentro de Cubanos Residentes en Europa (ECRE), que se celebró en Roma a fines de octubre del presente año.

En la parte cultural del encuentro, Betancourt interpretó canciones de contenido patriótico y Priel declamó el poema de Nicolás Guillén “La sangre numerosa”, dedicada al miliciano Eduardo García Delgado, caído en defensa de la Revolución en los días previos a la invasión mercenaria de Playa Girón.

En una de sus estrofas, el poeta nacional de Cuba expresó que: Cuando con sangre escribe Fidel, este soldado que por la Patria muere/

no digáis miserere/ esa sangre es el símbolo de la Patria que vive.

Priel señaló en declaraciones a Prensa Latina, que con este evento la comunidad de cubanos residentes en Italia inicia un amplio ciclo de actividades, programadas para celebrar el centenario del natalicio de Fidel Castro, que se conmemorará el 13 de agosto de 2026.

