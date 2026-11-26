El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo un encuentro en La Habana con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien expresó el interés de su país en ampliar los vínculos políticos, económicos y comerciales entre ambas naciones.

Durante la reunión, celebrada en el Palacio de Convenciones, refleja el diario La Prensa, el mandatario cubano transmitió un saludo a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, y agradeció a Panamá por mantener su posición histórica en ONU contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla.

El encuentro tiene lugar en medio de las gestiones diplomáticas del Gobierno panameño por la situación de siete connacionales que permanecen detenidos en Cuba desde febrero pasado, acusados de realizar grafitis contra el Gobierno y el sistema político de la nación caribeña.

Martínez-Acha, quien cumple su segunda visita oficial a la isla, manifestó además el interés de Panamá en fortalecer la cooperación científica, particularmente en el sector pecuario, y reconoció los avances cubanos en el campo de la biotecnología.

Previamente, el jefe de la diplomacia panameña se reunió con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, con quien abordó la importancia de consolidar los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia migratoria y consular.

Esos asuntos revisten especial relevancia para ambos países, según informó la Cancillería cubana.

La visita, que se extenderá hasta mañana jueves, tiene entre sus propósitos dar seguimiento a la situación de los panameños detenidos y procesados en la isla.

A finales de febrero de este año, diez ciudadanos panameños fueron arrestados bajo acusaciones de cometer un delito contra el orden constitucional de Cuba, por supuestamente realizar gráficos en paredes críticas al Gobierno.

En abril, tres mujeres de ese grupo, fueron repatriadas a Panamá tras colaborar con las autoridades durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad.

En una visita anterior a La Habana, en marzo último, Martínez-Acha se reunió con sus compatriotas y comprobó que recibían trato humanitario y asistencia legal, de acuerdo con informaciones oficiales.

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