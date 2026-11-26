China denunció hoy la incursión de barcos japoneses en lo que considera sus aguas territoriales en las islas Diaoyu e islotes adyacentes, en el mar Meridional.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun, este lugar es territorio inherente de China por lo que la incursión de Tokio viola su soberanía y afecta la estabilidad en la zona.

El vocero indicó que Beijing presentó una protesta formal por estos hechos que calificó como provocadores.

Asimismo, explicó que barcos de la Guardia Costera china adoptaron medidas de control necesarias contra las embarcaciones implicadas, de conformidad con la ley.

China defenderá con firmeza su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos, subrayó el portavoz.

También, instó a Japón a respetar los cuatro principios de consenso alcanzados entre ambos países, detener las acciones que vulneran la soberanía y adoptar medidas efectivas para evitar que se repitan incidentes similares.

Las declaraciones se dieron a conocer el mismo día en que la Guardia Costera de Japón emitiera advertencias a barcos chinos para que abandonaran las aguas próximas a esas islas.

El enfrentamiento ocurre en medio de una profunda crisis diplomática debido principalmente a desacuerdos sobre cuestiones históricas, declaraciones de líderes nipones sobre Taiwán y por la remilitarización que impulsa Tokio.

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