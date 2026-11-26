El proyecto Sembrando vida fortalecerá el sistema productivo en Cauto Cristo, reconoció Reynaldo Naranjo Betancourt, Delegado de la agricultura en este territorio.

” Este proyecto beneficiará a 305 productores de Cauto Cristo, más de medio centenar de la parte ganadera y los demás, de los cultivos varios. Serán entregados recursos como un paquete tecnológico, dígase semilla, productos biológicos e insumos para la ganadería.

Se trata de una donación de recursos y sus beneficios van directamente a la distribución alimentaria local”, significó el funcionario.

La iniciativa, fruto de la colaboración entre México y Cuba, busca una cercanía con campesinos y ganaderos para potenciar la disponibilidad alimentaria en Cuba.

Se trata de oportunidades para todos los productores con más de 0.25 hectáreas de tierra particular o en usufructo, con preferencia para mujeres y jóvenes.

La provincia de Granma fue incluida en la segunda etapa del proyecto.

Cauto Cristo posee dos extensionistas capacitados para trabajar con cada productor. El proyecto monitoreará directamente el uso de recursos asignados.

Cuba posee ahora una filial de AMEXCID, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Radio Bayamo