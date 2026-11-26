Este 25 de noviembre trascenderá como una de las tantas jornadas inolvidables para el granmense Alfredo Despaigne Rodríguez (ADR54), a pesar de la derrota 4×5 de su equipo ante Las Tunas, en el parque Julio Antonio Mella.

Frente a un envío del derecho Andier Reyes, el slugger despachó su sexto jonrón de la presente campaña, para alcanzar los 300 en series nacionales y convertirse en el onceno cubano en arribar a esa cifra respetada.

Aunque no pudo conseguir la hazaña ante su público, en el estadio bayamés Mártires de Barbados, Despaigne consolidó un lugar entre los bateadores de más prestigio.

Para llegar a ese número redondo, el Hijo adoptivo de Bayamo necesitó tres mil 985 veces al bate (VB), para promedio de un estacazo por cada 13,28 VB, el segundo mejor de por vida.

En ese acápite, el Caballos de los caballos solo aparece superado por Romelio Martínez, con 12,84 (4752-370). Por cierto, muy cerca se ubica el Tambor mayor, Orestes Kindelán, con 13,30 (6488-487).

De esa manera, el oriundo de Contramaestre, en Santiago de Cuba, logró los 500 cuadrangulares de su carrera, incluyendo las incursiones por México, Japón y China.

ADR54 disparó 13 con Piratas de Campeche por predios mexicanos; luego, 54 con Marinos de Chiba Lotte y 130 con Halcones de SoftBank, en la Liga Japonesa, y tres con Dragones de Beijing, en el recién estrenado certamen del Gigante Asiático.

Se erige, además, como el recordista de batazos de cuatro esquinas para un calendario regular, con los 36 de la serie 51. Entonces, coronaba cuatro temporadas consecutivas con más de 30 estacazos.

Jonrones de ADR54 en la pelota cubana

SN 44: 11 (1*)

SN 45: 15

SN 46: 16

SN 47: 24

SN 48: 32

SN 49: 31

SN 50: 33 (7*)

SN 51: 41 (5*)

SN 52: 17 (6PR)

SN 53: 12

SN 54: 18 (1*)

SN 56: 5 (3*)

SN 62: 6

SN 63: 21 (1*)

SN 64: 7

SN 65: 6

IV SL: 2

III LE: 3

La Demajagua