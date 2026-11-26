El proyecto Alma Verde, del Jardín Botánico de Holguín, apuesta por la conservación de la naturaleza mediante actividades comunitarias dirigidas a socializar las riquezas del territorio, con una amplia variedad de especies de la flora y la fauna.

Eddie Batista Ricardo, director de la institución, precisó a la ACN que la iniciativa surgió en 2025 tras el paso del huracán Melissa para potenciar las labores de conservación en las áreas del vergel, ubicado a unos cinco kilómetros del centro histórico de la ciudad.

Explicó que el trabajo se desarrolla, sobre todo, en las comunidades de Hilda Torres, Pueblo Nuevo y el Cayo de Mayabe, donde se realizan charlas educativas, acciones de reforestación y círculos de interés basados en temáticas ambientales.

Fundamentó que en este año el programa continúa creciendo y en él participan los sectores de la salud y la educación, así como trabajadores por cuenta propia y emprendedores de la provincia.

Entre las campañas de bien público a las que se suma el proyecto figuran el diagnóstico oportuno y la prevención del cáncer de piel, una de las enfermedades de mayor incidencia, puntualizó el directivo.

Señaló que la instalación fomenta también la protección, en sus predios, de plantas en peligro crítico de extinción incluidas en el Libro Rojo de la Flora Vascular Cubana, que recoge especies con diferentes categorías de amenaza.

Con 12 áreas naturales, el Jardín Botánico de Holguín atesora ejemplares de Asia, África, América Latina y el Caribe, así como géneros exclusivos de la mayor de las Antillas.

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