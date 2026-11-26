En medio de desastres climáticos crecientes y mientras el planeta está hoy en vías de superar los 1,5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, la comunidad internacional vuelve a fallar en dar respuesta al calentamiento global.

Entrevistado por Prensa Latina en La Habana sobre el resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), recién finalizada en Antalya, Türkiye, Ramón Pichs Madruga, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), destacó la decepción generada en ese proceso de negociaciones multilaterales.

Pichs, vicepresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, dictó una conferencia sobre la energía y el cambio climático en el convulso contexto internacional actual, durante el XLIV Ciclo de Conferencias Sobre Economía Mundial del CIEM, que se realiza esta semana en La Habana.

Según el economista, se trata de un proceso muy fragmentado y accidentado, con límites importantes y barreras relacionadas con la naturaleza misma del cambio climático, las respuestas en términos de adaptación y de mitigación, pero sobre todo en un escenario internacional muy complejo, caracterizado por grandes conflictos, asimetrías y polarización internacional.

Todo lo cual, afirmó, complica el ambiente para una negociación multilateral donde la cooperación internacional tiene el peso principal.

El hecho de que no hubo acuerdo en el texto final de la Convención, como suele ser su práctica, representa un elemento de preocupación importante, pues significa que estamos ante un fenómeno grave que preocupa a todos y, sin embargo, no hemos sido capaces como comunidad internacional de unir esfuerzos de manera sustantiva para darle solución al problema.

Pichs observó que el hecho de que se mantenga ese debate dentro de Naciones Unidas, sin lugar a dudas un elemento positivo, pero resaltó que los avances -incluso en conferencias anteriores- también han sido limitados y en general insuficientes.

Uno de los temas que más preocupa a los países en desarrollo –acotó el experto– es el financiamiento para responder al cambio climático.

Opinó que debería ser un financiamiento adicional con condiciones preferenciales, y que permita atender no solo la mitigación, sino también la adaptación al calentamiento global.

Concluyó el especialista que los países desarrollados, como principales responsables históricos del tema y la deuda ecológica en sentido general, deben responsabilizarse con el apoyo financiero y tecnológico a las naciones menos industrializadas.

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