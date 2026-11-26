Se conmemora en Cuba hoy el Día del Economista y el Contador
Un día como hoy pero del año 1959, fue nombrado el Comandante Ernesto Che Guevara como Presidente del Banco Nacional de Cuba. Desde entonces, el Congreso Constitutivo de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, acordó declarar el 26 de noviembre como Día del Economista y Contador Cubano. Por tanto, hoy es una jornada para reconocer la labor de quienes día a día contribuyen con eficacia y compromiso al desarrollo de la nación.