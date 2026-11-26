Una reciente convocatoria intergubernamental Cuba-China de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, que interesa de manera específica a las áreas de inteligencia artificial y medicina tradicional china, está movilizando a investigadores e instituciones científicas de ambos países. Sin dudas la inteligencia artificial es un tema muy de presente y de futuro, pero después de más de dos mil años de historia la medicina tradicional china mantiene todavía su vigencia en el mundo moderno.

Quizás sea la investigadora china Tu Youyou, Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 2015 por sus contribuciones al tratamiento de la malaria, el mejor de los ejemplos para demostrar cómo dicho sistema médico tradicional puede continuar contribuyendo a la salud de las personas en la actualidad. Sin embargo, el aporte de esta sabiduría milenaria no viene solo a partir de un ejercicio de farmacología inversa para descubrir nuevos fármacos desde la revisión de textos clásicos. Hoy se acumula suficiente evidencia científica para respaldar el uso de varias de sus terapias, principalmente con un enfoque complementario e integrativo, frente al dolor crónico, los trastornos del sueño y la salud mental en general, la rehabilitación física y el tratamiento integral del paciente con cáncer, entre otros.

Hay que tener en cuenta que la medicina tradicional china se basa en conceptos que parten del taoísmo filosófico de Lao-Tse y no se reduce a una sola herramienta terapéutica.

Esta incluye los siguientes tratamientos:

Acupuntura y moxibustión: La acupuntura consiste en la inserción de diferentes tipos de agujas en puntos específicos de la superficie corporal. El tipo más común es la aguja filiforme y esta puede estimularse de forma manual o mediante estímulos eléctricos (electroacupuntura), presión (acupresión), luz láser (laserpuntura), inoculación de medicamentos (farmacopuntura), implantación de hilo cromado se sutura (catgutpuntura), etc. La moxibustión emplea el calor generado al quemar hierba seca de artemisa (Artemisia vulgaris), conocida como moxa, cerca de la piel sobre puntos concretos o sobre el mango de una aguja de acupuntura.

La acupuntura consiste en la inserción de diferentes tipos de agujas en puntos específicos de la superficie corporal. El tipo más común es la aguja filiforme y esta puede estimularse de forma manual o mediante estímulos eléctricos (electroacupuntura), presión (acupresión), luz láser (laserpuntura), inoculación de medicamentos (farmacopuntura), implantación de hilo cromado se sutura (catgutpuntura), etc. La emplea el calor generado al quemar hierba seca de artemisa (Artemisia vulgaris), conocida como moxa, cerca de la piel sobre puntos concretos o sobre el mango de una aguja de acupuntura. Ventosas: Se refiere a la aplicación de copas (de vidrio, bambú, silicona o plástico) sobre la piel, generando un vacío parcial mediante calor o succión mecánica. Su empleo provoca una elevación y tracción local del tejido, con un aumento visible del flujo sanguíneo superficial. Las ventosas alivian el dolor y las contracturas musculares.

Se refiere a la aplicación de copas (de vidrio, bambú, silicona o plástico) sobre la piel, generando un vacío parcial mediante calor o succión mecánica. Su empleo provoca una elevación y tracción local del tejido, con un aumento visible del flujo sanguíneo superficial. Las ventosas alivian el dolor y las contracturas musculares. Tuina : Es un sistema de masaje terapéutico y movilización articular que emplea presiones, amasamientos, fricciones y estiramientos a lo largo de trayectos musculares y canales de acupuntura para aliviar la rigidez, mejorar la circulación local y reducir el dolor musculoesquelético, entre otros beneficios. Existe un tipo de masaje tuina específico para los niños.

Es un sistema de masaje terapéutico y movilización articular que emplea presiones, amasamientos, fricciones y estiramientos a lo largo de trayectos musculares y canales de acupuntura para aliviar la rigidez, mejorar la circulación local y reducir el dolor musculoesquelético, entre otros beneficios. Existe un tipo de masaje tuina específico para los niños. Gua Sha : Técnica de raspado suave y controlado de la piel, previamente lubricada, con dispositivos de borde liso y romo (tradicionalmente de jade, cuerno o cerámica, o instrumentos modernos de acero o resina) para estimular la microcirculación superficial y liberar la tensión de músculos y fascias. Desde el punto de vista tradicional esta técnica ayuda a eliminar el calor corporal.

Técnica de raspado suave y controlado de la piel, previamente lubricada, con dispositivos de borde liso y romo (tradicionalmente de jade, cuerno o cerámica, o instrumentos modernos de acero o resina) para estimular la microcirculación superficial y liberar la tensión de músculos y fascias. Desde el punto de vista tradicional esta técnica ayuda a eliminar el calor corporal. Fitoterapia china: Es uno de los pilares más amplios y complejos de la medicina tradicional china. Utiliza principalmente plantas medicinales, aunque también incluye minerales y, en menor medida o bajo estrictas regulaciones contemporáneas, sustancias de origen animal. La materia médica tradicional china clasifica estas sustancias a partir de su naturaleza o temperatura, sabor, color, etc. Generalmente trabaja con fórmulas compuestas, que consisten en combinaciones de varios ingredientes diseñadas para que unos cumplan la función principal, otros acompañen o potencien el efecto, otros modulen acciones secundarias y otros reduzcan posibles molestias o toxicidades. Se administran en decocciones, extractos, píldoras, gránulos o diferentes formas de aplicaciones tópicas, siempre ajustadas al cuadro clínico del paciente.

Es uno de los pilares más amplios y complejos de la medicina tradicional china. Utiliza principalmente plantas medicinales, aunque también incluye minerales y, en menor medida o bajo estrictas regulaciones contemporáneas, sustancias de origen animal. La materia médica tradicional china clasifica estas sustancias a partir de su naturaleza o temperatura, sabor, color, etc. Generalmente trabaja con fórmulas compuestas, que consisten en combinaciones de varios ingredientes diseñadas para que unos cumplan la función principal, otros acompañen o potencien el efecto, otros modulen acciones secundarias y otros reduzcan posibles molestias o toxicidades. Se administran en decocciones, extractos, píldoras, gránulos o diferentes formas de aplicaciones tópicas, siempre ajustadas al cuadro clínico del paciente. Trofoterapia china: Ofrece un enfoque similar al caso anterior para la clasificación e identificación de las propiedades de los alimentos. Generalmente se adapta a las necesidades particulares del enfermo, sobre un criterio médico tradicional, y varía con las estaciones.

Ofrece un enfoque similar al caso anterior para la clasificación e identificación de las propiedades de los alimentos. Generalmente se adapta a las necesidades particulares del enfermo, sobre un criterio médico tradicional, y varía con las estaciones. Qigongy Taijiquan: En un sentido son prácticas de movimiento lento, postura consciente, respiración regulada y atención mental. Mientras que el Tai Chi se desarrolló también como arte marcial interna de movimientos fluidos y encadenados, el Qi Gong abarca una amplia familia de ejercicios suaves orientados a cultivar la vitalidad del organismo, el control mental, el equilibrio y la movilidad. A diferencia de otras terapias de la medicina tradicional china, el paciente es aquí el protagonista activo de su propia práctica cotidiana.

El estudio de los mecanismos involucrados en los efectos terapéuticos de estos tratamientos ha permitido demostrar, por ejemplo, que la acupuntura ejerce una actividad de neuromodulación central y periférica, así como que libera opioides endógenos y otros mediadores. De esta forma, se justifica su empleo frente a un amplio abanico de enfermedades.

Instituciones u organizaciones científicas occidentales recomiendan en la actualidad algunos de estos tratamientos, a través de guías de práctica clínica basadas en evidencia. Ejemplo de ello son:

American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y de Cirugía de Cabeza y Cuello): Incluye la acupuntura como opción no farmacológica de tratamiento en su guía de rinitis alérgica.

Incluye la acupuntura como opción no farmacológica de tratamiento en su guía de rinitis alérgica. American College of Rheumatology (Colegio Estadounidense de Reumatología) y Arthritis Foundation (Fundación para la Artritis): Aconsejan el Taijiquan y la acupuntura para tratar la osteoartritis de rodilla, cadera o mano.

Aconsejan el Taijiquan y la acupuntura para tratar la osteoartritis de rodilla, cadera o mano. American College of Physicians (Colegio Estadounidense de Médicos): Recomienda la acupuntura para el dolor lumbar agudo, subagudo y crónico, mientras que el Taijiquan lo refiere frente al dolor crónico.

Recomienda la acupuntura para el dolor lumbar agudo, subagudo y crónico, mientras que el Taijiquan lo refiere frente al dolor crónico. National Institute for Health and Care Excellence (Instituto Nacional para la Calidad de la Sanidad y de la Asistencia): Desde el Reino Unido avala la acupuntura como terapia del dolor primario crónico y para la profilaxis de cefalea tensional crónica y la migraña.

Desde el Reino Unido avala la acupuntura como terapia del dolor primario crónico y para la profilaxis de cefalea tensional crónica y la migraña. Society for Integrative Oncology (Sociedad de Oncología Integrativa) y American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica):Recomiendan la acupuntura para el dolor oncológico y las artralgias, así como el Taijiquan, el Qigong, la moxibustión y el Ginseng (Panax ginseng) para la fatiga en sobrevivientes de cáncer.

Independientemente de lo anterior, hay que tener en cuenta el criterio de no pocos estudiosos de este y otros sistemas médicos tradicionales, quienes avalan la importancia de la investigación moderna pero no omiten el valor del enfoque tradicional. Se debe mirar hacia ambos lados con honestidad intelectual, reconociendo ventajas y desventajas, alcances y limitaciones de este enfoque de la salud. Es necesario reconocer que, por una parte, la perspectiva holística, sistémica, dialéctica y refleja del pensamiento tradicional ofrece herramientas para brindar una atención centrada en la persona, con recursos terapéuticos generalmente más seguros. En otro orden, la investigación científica moderna permite examinar con objetividad estos tratamientos y profundizar en sus mecanismos biológicos.

Y así, volviendo a la convocatoria intergubernamental Cuba-China, nuestros dos países se alinean para contribuir al desarrollo científico de la medicina tradicional china. Los puentes de hermandad no solo unen a Beijing y La Habana, sino que también acercan a la ciencia y la tradición. Los resultados que se obtengan de seguro van a permitir fortalecer la base de evidencias de este milenario sistema médico que en pleno siglo XXI continúa evolucionando y contribuyendo a la salud de millones de personas en el mundo, siempre… ¡desde lo natural!

Cubadebate