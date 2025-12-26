Consagración y creatividad, pilares para avanzar y sortear obstáculos

La consagración y la creatividad en estrecho vínculo con el pueblo permitirá avanzar y sortear los duros obstáculos que tenemos por delante, reafirmó hoy Yudelkis Ortiz Barceló, primera Secretaria del Partido en Granma, durante la conmemoración central del aniversario 67 del triunfo de la Revolución en Río Cauto.

Ortiz Barceló significó que ese es el camino para enfrentar el bloqueo criminal, una guerra económica y de cuarta generación, diseñada para eliminar el proyecto revolucionario cubano así como quebrar la resistencia heroica del pueblo.

Ello, desatacó además, deviene voluntad para concretar resultados, buscar soluciones y hacer más con los recursos que se tienen.

La dirigente sumó a la unidad como un factor clave y estratégico para lograr avances en el sector económico, azotado fuertemente por el huracán Melissa en octubre último, cuando se afectaron 57 mil hectáreas de cultivos varios.

Ante el complejo escenario, se trabaja a partir de un plan emergente de siembra de 8 mil 616 hectáreas principalmente de ciclo corto.

A la par se labora en la recuperación de los polos productivos de Cauto La Yaya, Mártires de Artemisa, en los bloques productivos Cautillo Bejuquero, el Caño, Cuchillo, Belic y otros.

En otro orden señaló que se fortalece el control estatal sobre los precios y se enfrentan con firmeza las indisciplinas sociales y económicas, pero aún muy lejos de lo que exige las circunstancias.

Durante su alocución, se centró también en las acciones que se ejecutan para sortear la difícil situación electroenergética, frente a la cual el territorio dispone de 88.4 MW por concepto de energía renovable.

Rehabilitación de 764 sistemas fotovoltaicos aislados en las comunidades de difícil acceso.

Avanza el proyecto y cronograma para la instalación de 1000 sistemas fotovoltaicos de 2 KW asignados para los clientes cero volt y comunidades con grupos electrógenos, con esta acción se le brindará solución al 100 % de los que no cuentan con ningún tipo de electrificación.

Continúa las acciones para la instalación de un sistema de acumulación eléctrica por baterías de 50 MW en la subestación de 220 kV en Trinidad, Bayamo.

Avanza la instalación de paneles solares asignados a los trabajadores de Educación y Salud Pública.

A propósito, expresó que para el 2026 será otra prioridad reducir la vulnerabilidad energética y la dependencia de la importación de combustibles, al tiempo que devolverle la vitalidad a áreas imprescindibles en el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Recuperar capacidades productivas, en especial en alimentos, energía e industria básica, con la participación articulada y comprometida de todos los actores económicos.

Mantener a raya el déficit fiscal y la inflación, para detener la pérdida del poder adquisitivo del salario y de las pensiones.

Sostener y diversificar los ingresos externos, en particular turismo, exportación de bienes y servicios, remesas e inversión extranjera.

Proteger a los sectores más vulnerables de los impactos de los ajustes y de la corrección de precios y subsidios.

Fortalecer desde el partido sus misiones fundamentales, la lucha por la paz, la firmeza ideológica y mayor control para lograr una gestión económica más eficiente, que nos lleve a tener resultados superiores.

“Frente a los retos económicos, respondamos con más trabajo, más creatividad desde la base. Frente al bloqueo, respondamos con más unidad y resistencia. Frente al desánimo, respondamos con más participación y con la verdad clara, como hacía Fidel”, refirió Ortiz Barceló.

En consonancia, la dirigente partidista reconoció además que el pueblo sigue siendo el motor de la Revolución como hace 67 años, para alcanzar los retos que se advienen.

NOTICIA EN DESARROLLO

La Demajagua