Medalla de Amistad a Nguyen Thanh Nghi impulsor de lazos Vietnam-Cuba

Como un reconocimiento a su invaluable aporte al fortalecimiento de los históricos lazos de amistad, hermandad y cooperación entre Vietnam y Cuba, fue catalogada hoy aquí la imposición de la Medalla de la Amistad a Nguyen Thanh Nghi.

Así lo valoró el embajador cubano Rogelio Polanco, quien destacó los decisivos esfuerzos y gestiones que, como ministro de la Construcción y copresidente de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica y Científico-Técnica, realizó éste en pos de consolidar, ampliar y diversificar los nexos entre ambos países.

Durante esta etapa –dijo- Thanh Nghi desempeñó un papel fundamental en la organización y celebración de las sesiones de dicha Comisión y contribuyó a implementar la Agenda Económica Bilateral, lo que consolidó a Vietnam como el principal inversionista de la región asiática en Cuba.

Al agradecer la alta distinción, Thanh Nghi recordó que durante los años en que se le asignó la responsabilidad directa de impulsar la cooperación Vietnam-Cuba tuvo numerosas oportunidades de visitar la Isla y trabajar e intercambiar con compañeros cubanos en circunstancias muy diversas.

“Cada viaje, cada reunión, cada proyecto de cooperación –ya fuera favorable o aún lleno de dificultades– dejó en mí una honda impresión sobre el espíritu indoblegable, optimista, solidario y siempre leal del pueblo cubano”, manifestó.

Señaló asimismo que la cooperación entre ambos países atravesó momentos en los que debió enfrentar numerosos desafíos objetivos. Pero precisamente en esas circunstancias –dijo- pude apreciar con mayor claridad el espíritu de solidaridad, compañerismo y apoyo mutuo, fiel a la tradición que nuestros dos pueblos han mantenido durante décadas.

