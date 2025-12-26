Convoca Minfar a inscripción de jóvenes nacidos en 2010

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) convocó a los jóvenes varones nacidos en 2010 a formalizar su inscripción en el Registro Militar entre enero y marzo de 2026, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto-Ley No. 224 del Servicio Militar, precisó el periódico Granma.

Por /

 La inscripción constituye el primer paso para la posterior incorporación al Servicio Militar Activo y refleja la voluntad de prepararse para la defensa de la Patria.  

   El proceso se efectuará en el Área de Atención correspondiente al lugar de residencia u otro sitio dispuesto, en los días y horarios establecidos por los comités militares provinciales y municipales.  

   Cada joven deberá presentar su carné de identidad o tarjeta de menor, y recibirá como constancia el comprobante de inscripción, de acuerdo con las normas vigentes.  

   El Minfar precisó que la convocatoria responde a la planificación anual del Servicio Militar y garantiza la organización del proceso en todo el territorio nacional.  

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio