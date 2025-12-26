Convoca Minfar a inscripción de jóvenes nacidos en 2010

La inscripción constituye el primer paso para la posterior incorporación al Servicio Militar Activo y refleja la voluntad de prepararse para la defensa de la Patria.
El proceso se efectuará en el Área de Atención correspondiente al lugar de residencia u otro sitio dispuesto, en los días y horarios establecidos por los comités militares provinciales y municipales.
Cada joven deberá presentar su carné de identidad o tarjeta de menor, y recibirá como constancia el comprobante de inscripción, de acuerdo con las normas vigentes.
El Minfar precisó que la convocatoria responde a la planificación anual del Servicio Militar y garantiza la organización del proceso en todo el territorio nacional.