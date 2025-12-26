Cuba recuerda infame Operación Peter Pan

El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, recordó hoy la infame Operacion Peter Pan, perpetrada por el gobierno estadounidense.

«Hace 65 años la CIA ejecutada la siniestra Operación Peter Pan. Con mentiras flagrantes arrancaron 14 mil niños cubanos de sus padres. El cinismo del imperio no conoce límites», aseguró en la red social X.

La Operación Peter Pan fue una de las más secretas y siniestras campañas de subversión política ideológica organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia y las organizaciones contrarrevolucionarias, en su lucha contra la Tevolucion Cubana durante la Guerra Fría en los años 60.

Esta promovió y amparó lo que pareció ser un espontáneo proceso migratorio al manipular por parte de Washington el el tema de la Patria potestad de los padres cubanos sobre sus hijos. Por esta vía salieron de Cuba un total de 14 048 niños, muchos de ellos nunca volvieron a encontrarse con su padres.

