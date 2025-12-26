Intercambio de brigadistas solidarios en Casa de las Américas

Un intercambio con Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, propició a los miembros de la brigada “65 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)” profundizar en la política cultural de la Revolución cubana.

En el encuentro, efectuado este miércoles, Prieto Jiménez subrayó que Fidel Castro Ruz (1926-2016) en su discurso de 1961 conocido por “Palabras a los intelectuales” estableció una directriz antidogmática, abriéndose paso sus concepciones sobre el arte y la cultura, no para élites, sino para el pueblo.

Agregó que el tema de la manipulación de las mentes el Comandante en Jefe lo analizó tempranamente en 2005 en la Universidad de La Habana, cuando afirmó que la maquinaria propagandística y de manipulación de las mentes crea reflejos condicionados y estos eliminan la capacidad de pensar.

Ustedes han venido a Cuba en momentos muy difíciles, terminamos un año durísimo y trabajamos para salir adelante en 2026, dijo al agradecer la visita de los 120 brigadistas de 23 naciones que estuvieron acompañados por Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera del ICAP.

También respondieron preguntas de los activistas Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y Yasel Toledo Garnache, al frente de la Asociación Hermanos Saíz, de jóvenes escritores y artistas.

El contingente solidario, que comenzó su programa de dos semanas el pasado día 22, ha realizado trabajo voluntario, visitas al Centro Fidel Castro y al Memorial José Martí y tiene previsto para este viernes una velada artística dedicada al Comandante en Jefe, fundador del ICAP el 30 de diciembre de 1960.

A partir de mañana sábado participará en las jornadas conmemorativas de la efeméride, que culminarán el lunes 29 con un acto central en la sede del ICAP.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.