Celebran en Mongolia la Revolución Cubana y 65 años de relaciones

Con una velada político-cultural en la sede de la Embajada de Cuba en Mongolia se conmemoraron hoy el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana y el 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, precisó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Cubaminrex.

Emilio Pevida Pupo, embajador de Cuba en Mongolia, destacó la significación histórica de la Revolución en el contexto actual y recordó que Cuba fue el primer país de América Latina en formalizar vínculos diplomáticos con la nación asiática el 7 de diciembre de 1960.

El diplomático explicó los principales desafíos enfrentados por la isla en 2025, marcados por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y la inclusión de Cuba en la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Señaló además los retos previstos para 2026 y agradeció las muestras de solidaridad expresadas por los asistentes, quienes participaron en el acto pese a las bajas temperaturas, reafirmando la amistad histórica entre ambos pueblos.

Los presentes ratificaron su apoyo a la independencia y soberanía de Cuba, condenaron la política hostil de la actual administración estadounidense y manifestaron disposición de redoblar esfuerzos contra el bloqueo y por la exclusión de Cuba de la referida lista.

Pevida Pupo se refirió también al estado actual y perspectivas de la cooperación bilateral y multilateral, reiterando la voluntad política de su gobierno de continuar desarrollando vínculos en sectores de interés común.

En la actividad participaron miembros de la Asociación de Amistad con Cuba, representantes de la Asociación de Graduados en Cuba y cubanos residentes, quienes expresaron su sentimiento de respeto y simpatía hacia la Mayor de las Antillas.

