Presentarán en Hotel Nacional de Cuba filme Bailando Cha cha chá

La Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano proyectará hoy el filme Bailando Cha cha chá (2004), del director Manuel Herrera, en el prestigioso Hotel Nacional de Cuba, ubicado en esta capital.

El largometraje cubano será presentado por su realizador, junto a la actriz Eslinda Núñez, quien interpreta el papel protagónico femenino; ambos Premios Nacionales de Cine.

La exhibición es un homenaje a la contribución de los dos creadores a la filmografía cubana e internacional, refiere la Casa del Festival en redes sociales.

También estará dedicado al aniversario 95 de la fundación del Hotel Nacional, a celebrarse el próximo 30 de diciembre, por su relación con el cine cubano, latinoamericano e internacional.

Sobre la película, su sinopsis en el portal Cubacine relata la historia de una familia habanera unida en torno a la figura de un padre ausente, al recuerdo de unos amores contrariados y a un salón de baile donde nacerá un nuevo ritmo: el cha cha chá.

La cinta cuenta con guión de Alejandro Brugués y Manuel Herrera, producción de Rafael Rey Rodríguez, fotografía de Raúl Rodríguez, edición de Enrique Ríos y Julia Yip Nodarse, música original de Edesio Alejandro, sonido de Raúl García y dirección de arte de María Isabel Torras.

Además de la multipremiada Eslinda Nuñez, comparten escena Goya Toledo, Teherán Aguilar, Sandy Marquetti, Abel Rodríguez, Rafael Lahera y la actuación especial de la reconocida cantante Omara Portuondo.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Vedado del Hotel Nacional de Cuba a las 18:00 hora local.

