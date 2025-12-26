Presentarán en Hotel Nacional de Cuba filme Bailando Cha cha chá

El largometraje cubano será presentado por su realizador, junto a la actriz Eslinda Núñez, quien interpreta el papel protagónico femenino; ambos Premios Nacionales de Cine.
La exhibición es un homenaje a la contribución de los dos creadores a la filmografía cubana e internacional, refiere la Casa del Festival en redes sociales.
También estará dedicado al aniversario 95 de la fundación del Hotel Nacional, a celebrarse el próximo 30 de diciembre, por su relación con el cine cubano, latinoamericano e internacional.
Sobre la película, su sinopsis en el portal Cubacine relata la historia de una familia habanera unida en torno a la figura de un padre ausente, al recuerdo de unos amores contrariados y a un salón de baile donde nacerá un nuevo ritmo: el cha cha chá.
La cinta cuenta con guión de Alejandro Brugués y Manuel Herrera, producción de Rafael Rey Rodríguez, fotografía de Raúl Rodríguez, edición de Enrique Ríos y Julia Yip Nodarse, música original de Edesio Alejandro, sonido de Raúl García y dirección de arte de María Isabel Torras.
Además de la multipremiada Eslinda Nuñez, comparten escena Goya Toledo, Teherán Aguilar, Sandy Marquetti, Abel Rodríguez, Rafael Lahera y la actuación especial de la reconocida cantante Omara Portuondo.
El encuentro tendrá lugar en el Salón Vedado del Hotel Nacional de Cuba a las 18:00 hora local.