Cuba, comprometida en lucha contra toda forma de discriminación

Así lo aseguró hoy en X Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y resaltó en su mensaje la urgencia de un orden mundial más inclusivo y democrático.
El canciller cubano también destacó la necesidad de que se respete el derecho a la paz, a la vida y el bienestar de todos los pueblos.
Este Día Internacional se estableció mediante la Resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2005, que designó la conmemoración el 27 de enero por el aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau (en 1945).
Según destaca Naciones Unidas en su sitio web, la fecha es un recordatorio de los peligros del odio, la intolerancia y el antisemitismo, y un llamado a recordar, reflexionar y actuar para garantizar que tales atrocidades no se repitan.