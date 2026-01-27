Cuba, comprometida en lucha contra toda forma de discriminación

A propósito del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Cuba ratifica su compromiso con la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluido el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa.

Así lo aseguró hoy en X Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y resaltó en su mensaje la urgencia de un orden mundial más inclusivo y democrático.

Hoy es el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto.



Urge un orden… pic.twitter.com/bX165xV7y8 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 27, 2026

El canciller cubano también destacó la necesidad de que se respete el derecho a la paz, a la vida y el bienestar de todos los pueblos.

Este Día Internacional se estableció mediante la Resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2005, que designó la conmemoración el 27 de enero por el aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau (en 1945).

Según destaca Naciones Unidas en su sitio web, la fecha es un recordatorio de los peligros del odio, la intolerancia y el antisemitismo, y un llamado a recordar, reflexionar y actuar para garantizar que tales atrocidades no se repitan.

