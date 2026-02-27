Clavadistas cubanos vuelven a la acción en Copa del Mundo

La segunda salida de Anisley García y el debut de Frank Abel Rosales marcarán hoy la jornada para Cuba en la continuación de la Copa del Mundo de Clavados, que tiene por sede la ciudad canadiense de Montreal.

Luego de no poder incluirse entre las 12 finalistas en el evento de trampolín desde 3 metros, Anisley estará ahora entre las 20 concursantes de la plataforma que es su prueba principal.

La dos veces seimifinalista olímpica en París 2024, finalizó este jueves en el lugar 18 con acumulado final de 270,15 puntos en premio a ejecuciones estables, pero necesitadas de mayor perfección para optar por un lugar entre las que discutirán medallas.

En definitiva la preliminar fue dominada por las tres saltadoras chinas: Yiwen Chen que completó 363,90 puntos, Jia Chen (359,35), actual reina de la Copa y del Campeonato Mundial de Singapur 2025, y Sha Ling (342,25).

Para Frank Abel, cuarto lugar mundial juvenil en 2024, el debut será exigente ante hombres de mayor experiencia y resultados en la élite.

Su programa cuenta con saltos de alto grado de dificultad y deberá ejecutarlos lo más cercano posible a la perfección para llegar a la discusión de los premios en una prueba que tendrá como protagonistas al campeón mundial chino Jiuyuan Zheng y le mexicano Osmar Olvera, ganador del oro en la cita del orbe de 2024.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.