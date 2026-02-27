Conmemoran en Granma aniversario 152 de la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes

En saludo al aniversario 152 de la muerte de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, la Plaza de la Revolución de Bayamo acogió un acto político-cultural en conmemoración de la efeméride. La cita reunió a autoridades del Partido y el Gobierno en Granma, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y una representación del pueblo granmense. Durante la conmemoración se destacó la vigencia de su ideario independentista y se realizó la ceremonia de iluminación en tributo al Hombre de Mármol, calificativo que le otorgara José Martí.