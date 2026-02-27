Unesco y Cuba fortalecen respuesta a desastres en la cultura

Representantes de la Unesco, del sistema de instituciones de la Cultura cubana, de la Defensa Civil y la Comisión Nacional Cubana de la Unesco coordinan acciones que permitan fortalecer el sector en la gestión de riesgo de desastres.

Durante un encuentro realizado la víspera en el capitalino Hotel Nacional, la Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentó los resultados del informe «Evaluación de necesidades post-desastre para el sector cultural en Cuba y la integración de la cultura y el patrimonio en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático».

El documento fue elaborado luego que Cuba enfrentara una secuencia sin precedentes de amenazas en un período de tiempo reducido, entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

Primero fue el huracán Oscar por el Oriente, semanas después el también meteoro Rafael, que provocó cuantiosos daños en Occidente, y más tarde dos sismos de magnitud 6,0 y 6,7 que afectaron las provincias de Granma y Santiago de Cuba.

Un año mas tarde, el 29 de octubre de 2025, el huracán Melissa, uno de los ciclones más intensos registrados en la cuenca del Atlántico, impactó severamente los territorios de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, provincias que ya habían sido afectadas por eventos previos.

Como resultado de esta secuencia de huracanes y sismos, el sector cultural cubano experimentó cuantiosos daños directos e indirectos.

Las afectaciones físicas se concentraron en edificaciones patrimoniales, museos, archivos y repositorios. Asimismo, infraestructuras culturales comunitarias sufrieron daños estructurales de moderados a severos en territorios altamente expuestos.

Ante tal contexto, el informe presentado por la Unesco ofrece una visión estratégica sobre la resiliencia de las instituciones culturales y propone acciones clave para salvaguardar el patrimonio frente a los desafíos del cambio climático y los fenómenos naturales recientes.

Al cierre del taller, la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, destacó la sinergía lograda con las contrapartes nacionales para el levantamiento de la información necesaria y agradeció las sugerencias prácticas de los asistentes al encuentro.

De igual forma, se refirió a la relevancia de fomentar la prevención en la gestión de riesgos de desastres e instó a emprender acciones anicipatorias, como el preposionamiento de ayuda que permita responder de la manera más eficiente y rápida posible.

Es necesario construir nuestra resiliencia, dijo, de ser posible con recursos propios, para que sea autonoma, soberana, que permita enfrentar los desastres en todos los espectros de la cultura de forma más adecuada y práctica.

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Pérez Mojena, reflexionó acerca de la importancia de la prevención y la conservación en los museos.

Insistió en la necesidad de revisar y actualizar los planes de prevención y respuesta existentes en cada institución, no solo para enfrentar desastres naturales, sino también prepararlos para tiempos de guerra ante la agresividad de la política estadounidense hacia Cuba.

Como resultado del trabajo realizado por Unesco y los socios de la cooperación internacional junto a las autoridades nacionales, Cuba dispone de una línea base técnica validada, un estudio clave para la priorización preliminar de intervenciones y cuenta con capacidades fortalecidas para gestionar financiamiento de recuperación.

Señala el texto que este informe constituye un marco estratégico en proceso de consolidación que integra cultura y patrimonio cultural en la gestión del riesgo y la adaptación climática.

El financiamiento inicial del Fondo de Emergencia para el Patrimonio (Heritage Emergency Fund – HEF) permitió establecer la base metodológica, técnica e institucional del proceso.

Sin embargo, aclara el documento que la magnitud de los daños y las necesidades de recuperación identificadas requieren ahora una movilización ampliada de recursos que permita escalar estas acciones hacia una implementación estructural y sostenible de la resiliencia cultural en Cuba.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959