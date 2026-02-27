Las enfermedades y epidemias amenazan también a Gaza

El hacinamiento, la falta de agua potable, la acumulación de desechos y el colapso de la salud convirtieron a los refugios y campamentos en Gaza en centros de propagación de enfermedades y epidemias, alertó hoy un experto palestino.

Por /

Las condiciones humanitarias y de salud en esas instalaciones empeoran cada día, advirtió Abdul Raouf Al-Mana’ma, profesor de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Islámica de Gaza.

La acumulación de aguas residuales y desechos sólidos en los campamentos y entre las tiendas de campaña de los desplazados constituye un factor de riesgo que afecta la salud pública, el medio ambiente y la estabilidad social, subrayó.

En una entrevista con la agencia de noticias Shehab, Al-Mana’ma destacó que en el contexto de desplazamiento masivo y debido a los serios problemas de infraestructura, los campamentos se convierten en puntos críticos para la transmisión de infecciones y la exacerbación de enfermedades.

La contaminación de las fuentes de agua conduce a la propagación de una serie de enfermedades como la diarrea aguda, el cólera, la disentería y la hepatitis, explicó.

Destacó que también que la acumulación de agua estancada y desechos proporciona un ambiente ideal para la proliferación de insectos y roedores, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue.

Las condiciones ambientales allí contribuyen a la propagación de infecciones de la piel y enfermedades respiratorias, agregó.

El experto señaló que la filtración de aguas residuales al suelo puede provocar la contaminación y un aumento de la carga microbiana en el medio ambiente, así como la posibilidad de una mayor resistencia a los antibióticos como consecuencia de la propagación de residuos de medicamentos y bacterias.

La descomposición de materiales orgánicos en los desechos también conduce a la emisión de gases como metano y sulfuro de hidrógeno, que pueden causar irritación respiratoria, dolores de cabeza y náuseas en los residentes que viven cerca de vertederos temporales, indicó.

Los riesgos no se limitan únicamente a los aspectos sanitarios y medioambientales, afirmó Al-Muna’ma, al referirse a las graves repercusiones sociales y psicológicas.

La ausencia de instalaciones sanitarias y la pérdida de privacidad provocan un sentimiento de pérdida de dignidad humana entre los desplazados, además de una mayor tensión en los campamentos, con mayores riesgos para las mujeres y los niños, recalcó.

Al respecto, consideró que los menores de cinco años y los adultos mayores son los más vulnerables, así como las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y aquellas personas con sistemas inmunes débiles.

Prensa Latina

Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio