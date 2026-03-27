Cuba empató 2-2 con Martinica en Serie Amistosa de Concacaf

La selección cubana de fútbol empató 2-2 goles con Martinica en el estadio Cibao, en la provincia de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, para mantenerse invicta en la Serie Amistosa de Concacaf (Friendly Series 2025-2026).

Los Leones del Caribe salieron delante en el marcador con gol de Luis Javier Paradela, quien regresó a la cancha tras un prolongado período fuera por lesión, en el encuentro celebrado el jueves.

El misil lanzado con su pierna izquierda desde el borde del área se coló por el ángulo, para dar ventaja temporal a los suyos, según reflejó el portal deportivo Jit.

Pero antes del descanso los martiniqueños anotaron dos veces, una de ellas de penal, y en respuesta nuevamente Paradela logró el empate definitivo con su doblete al enviar con delicadeza un centro de Dairon Reyes.

El próximo domingo 29 de marzo, los Leones del Caribe cierran su participación en el evento ante el anfitrión República Dominicana en el propio escenario quisqueyano con capacidad para 18 mil espectadores, ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Durante esa misma jornada, Martinica se mide a El Salvador, y el 30 de marzo Guyana juega con Belice, mientras que Dominica chocará con San Martín.

El calendario de la Friendly Series de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol incluye además el choque de hoy entre Guyana y Dominica y de Belice ante San Martín.

Dicho torneo tiene como objetivo proporcionar partidos a las naciones miembros que fueron eliminadas de la clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

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