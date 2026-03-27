Campaña de Declaración Jurada de la ONAT solo al 72,5 %

Cuando apenas resta menos de una semana para que concluya la campaña de presentación de la Declaración Jurada y pago de impuestos sobre utilidades, unos 14 mil 856 contribuyentes han cumplido este deber social, el 72,5% de los 20 mil 500 registrados en el país.

La Dirección de Comunicación Institucional de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) informó a la Agencia Cubana de Noticias que hasta la fecha 33 municipios ya lograron cumplir tan importante tarea, pero aún los resultados no son los esperados, de ahí el llamado de atención a quienes aún están pendientes de hacerlo.

Por debajo de la media nacional se hallan Matanzas, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud.

El 31 de marzo vence la campaña de Declaración Jurada, la cual abarca a todas las personas jurídicas con utilidades imponibles, tanto cubanas -cualquiera que sea el país de origen- como extranjeras, por los ingresos obtenidos en el territorio nacional cuenten o no con establecimiento permanente.

En tal sentido están obligadas a hacerlo las entidades de subordinación nacional, provincial y municipal; las formas de producción agropecuaria, las cooperativas no agropecuarias, los proyectos de desarrollo local y las Mipymes, todos en diferentes niveles de comportamiento en la campaña.

Particularmente las Mipymes, de un potencial de 9 mil 750 obligadas a declarar, 7 mil 026 lo han hecho, lo cual representa un 72.1% de estos actores económicos.

Para la presentación de la Declaración Jurada la ONAT sugiere utilizar los modelos disponibles en su Portal tributario, y alerta sobre la importancia de realizarla antes del 31 de marzo, por cualquiera de las vías establecidas.

Cumplir con tu deber, marca tu valor es el slogan de la importante campaña, iniciada a principios de enero.

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