Aprecian certificación de conocimientos sobre procesos de refrigeración

epresentantes del Ministerio de Educación (Mined) y de la Oficina Técnica de Ozono (OTOZ) evaluaron en esta capital la segunda etapa del proceso de Certificación de saberes en refrigeración y aire acondicionado.

El encuentro permitió alinear y organizar los términos de referencia entre los actores involucrados, sobre su informatización, el diseño metodológico y la preparación de los espacios correspondientes, entre otros aspectos esenciales para su implementación efectiva, informaron especialistas de la OTOZ.

Señalaron que Certificación de Saberes forma parte de sus proyectos para la eliminación en 2030 de todos los gases denominados hidroclorofluorocarburos (HCFC) y reducción de los clorofluorocarbonos (HFC), muy usados en la refrigeración, las espumas y los aerosoles.

Opinaron que la gestión en ese sentido contribuye al desarrollo de capacidades y al cumplimiento de los compromisos ambientales del país, en particular con la Enmienda de Kigali, capital de Ruanda, al Protocolo de Montreal que entró en vigor el primero de enero de 2019.

Entonces, Cuba depositó el instrumento de ratificación, que persigue el objetivo de aminorar gradualmente la producción y el consumo de los HFC, gases que contribuyen al calentamiento del clima.

Un paso más hacia la sostenibilidad, la formación técnica y la protección del medio ambiente, enfatizaron los expertos de la OTOZ, adjunta al Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (Cubaenergía), de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada.

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