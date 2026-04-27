La solidaridad con Cuba en Chile se multiplica

Con festivales callejeros, almuerzos comunitarios y actividades político-culturales, los chilenos recaudan hoy fondos para ayudar a Cuba, a la vez que envían un mensaje contundente contra el bloqueo de Estados Unidos.

Por Carmen Esquivel

En la población La Victoria, del centro-sur de esta capital, tuvo lugar el fin de semana el evento denominado “Una pescada por Cuba”, con el fin de apoyar la campaña de recogida de materiales y útiles para 100 escuelas de la isla.

Roberto Merino, de la filial de la Asociación José Martí en Santiago, explicó que el objetivo es lograr de aquí a finales de mayo enviar un contenedor con apoyo a las primeras 50 escuelas.

Mientras, en la localidad del El Monte el comunal Salvador Allende del Partido Comunista organizó un almuerzo, con la participación de más de 150 personas de las provincias del Maipo, Talagante y Melipilla, para captar recursos destinados a la compra de alimentos, medicinas, insumos y paneles solares.

También en El Monte, sindicalistas, profesores, dirigentes comunitarios y representantes del sector campesino, convocados por la Corporación para el Desarrollo del Maipo, se reunieron con el fin de impulsar una iniciativa de apoyo a escuelas rurales en Cuba.

En la población La Bandera, de la comuna capitalina de San Ramón, se realizó un Festival Callejero en respaldo a la isla y en rechazo a la política genocida del gobierno de Donald Trump contra la nación caribeña.

“Es maravilloso ver cómo se organizan tantos eventos, hay muchísima solidaridad con Cuba, la gente está tratando de devolver un poquito de lo mucho que Cuba ha dado”, declaró a Prensa Latina el cineasta ítalo-boliviano Walter Uliano Pistelli.

El autor del documental “Che Guevara en el siglo XXI” destacó la campaña “100 murales por Fidel”, con motivo del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana. Massiel López, del colectivo Fidelistas por Siempre, de Valparaíso, explicó que estas actividades de solidaridad permiten obtener recursos para la compra de equipos médicos y medicinas.

Comenzamos con los hospitales Diez de octubre, Salvador Allende y Miguel Enríquez, pero hoy estamos trabajando también con distintos lugares de Cuba, dijo.

Las actividades de solidaridad se extendieron también a la ciudad de Concepción, con una jornada político cultural en el Parque Ecuador donde participaron integrantes de Inti Illimani, entre otras agrupaciones musicales.

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